POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Erkelenz (ots)
Aus einem an der Straße Ahornweg parkendenden Pkw entwendeten Unbekannte Bargeld, eine Geldbörse, Damenoberbekleidung, Schlüssel sowie Debitkarten und persönliche Papiere. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am Freitag, 26. Dezember und 7.10 Uhr am Samstag, 27. Dezember, begangen.
