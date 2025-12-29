PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots)

Aus einem an der Straße Ahornweg parkendenden Pkw entwendeten Unbekannte Bargeld, eine Geldbörse, Damenoberbekleidung, Schlüssel sowie Debitkarten und persönliche Papiere. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am Freitag, 26. Dezember und 7.10 Uhr am Samstag, 27. Dezember, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

