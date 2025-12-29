POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl
Heinsberg (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 8. Dezember (Montag) und dem 24. Dezember (Mittwoch) Zutritt zu einer Wohnung an der Ostpromenade und entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.
