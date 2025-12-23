Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wegberg-Tüschenbroich (ots)

Gegen 9 Uhr ereignete sich am Dienstag, 23. Dezember, auf der Straße Zur Bockenmühle (L 364) ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan die L 364 in Richtung Tüchenbroicher Mühle und überholte dabei einen vorausfahrenden Lkw. Während des Überholvorgangs kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zur Kollision mit dem überholten Fahrzeug, einem entgegenkommenden Transporter und zuletzt mit einem weiteren Pkw. Durch den Unfall wurde die 40-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Zwei weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn der L 364 bis etwa 12.45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Diese dauern zurzeit noch an.

