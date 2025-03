Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall an Ampel

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 15:40 Uhr, soll ein 61-Jähriger mit einem weißen Lieferwagen an der Ampelkreuzung von der A98 kommend in Richtung Bundesstraße rückwärts gefahren sein und dabei einen dahinterstehenden Opel beschädigt haben. Ein Grund für das Zurücksetzten konnte nicht ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 3000EUR.

