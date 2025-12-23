PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg (ots)

Mehrere Täter drangen am 22. Dezember (Montag), zwischen 17.50 Uhr und 18.35 Uhr, an der Freiheider Straße in ein Wohnhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Bei ihrer Tat wurden sie durch die Bewohner des Hauses gestört und flüchten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Es handelte sich um etwa drei bis vier Personen. Ein Täter war komplett schwarz gekleidet. Einer trug ein schwarzes Oberteil und eine graue Jogginghose. Der dritte Täter war mit einer roten Jacke bekleidet. Alle waren sehr jung und 175 bis 185 cm groß. Personen, die die Täter bei ihrer Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

