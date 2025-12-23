Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße (L225) / Talstraße ereignete sich am Donnerstag, 18. Dezember, gegen 16.18 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Übach-Palenberg befuhr mit seinem Rennrad den Fahrradweg linksseitig der Fahrbahn in Fahrtrichtung Carlstraße. Als der Radfahrer die Talstraße überqueren wollte, bog ein Pkw nach links in die Talstraße ein und nahm ihm die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 34-Jährige mit seinem Rad stürzte und sich leichte Verletzungen zu zog. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in Fahrtrichtung Talstraße von der Unfallörtlichkeit. Es handelte sich um einen schwarzen Pkw mit Aachener Kennzeichen (AC-). Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg den Pkw-Fahrer. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen zu schildern unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell