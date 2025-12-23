PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße (L225) / Talstraße ereignete sich am Donnerstag, 18. Dezember, gegen 16.18 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Übach-Palenberg befuhr mit seinem Rennrad den Fahrradweg linksseitig der Fahrbahn in Fahrtrichtung Carlstraße. Als der Radfahrer die Talstraße überqueren wollte, bog ein Pkw nach links in die Talstraße ein und nahm ihm die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 34-Jährige mit seinem Rad stürzte und sich leichte Verletzungen zu zog. Der Pkw-Fahrer entfernte sich in Fahrtrichtung Talstraße von der Unfallörtlichkeit. Es handelte sich um einen schwarzen Pkw mit Aachener Kennzeichen (AC-). Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg den Pkw-Fahrer. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen zu schildern unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Heinsberg (ots) - An der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/ Industriestraße ereignete sich am 20. Dezember, gegen 13.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Karl-Arnold-Straße in Richtung Kirchhoven. Er fuhr nach seinen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Vor ihm habe ein weiteres Fahrzeug den Kreuzungsbereich passiert. Im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Erkelenz: Bernhard-Hahn-Straße (BTM & Alkohol) - Geilenkirchen-Niederheid: Von-Humbold-Straße (BTM) - Waldfeucht: Brabanter Straße (Alkohol) - Wassenberg: Brühlstraße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Opel Corsa gestohlen

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - An der Straße Ratheimer Markt wurde zwischen dem 20. Dezember (Samstag), 21 Uhr und dem 22. Dezember (Montag), 1.15 Uhr, ein blauer Opel Corsa mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren