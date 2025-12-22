PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

An der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/ Industriestraße ereignete sich am 20. Dezember, gegen 13.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Karl-Arnold-Straße in Richtung Kirchhoven. Er fuhr nach seinen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Vor ihm habe ein weiteres Fahrzeug den Kreuzungsbereich passiert. Im Bereich der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Smart einer 60-jährigen Frau aus Hückelhoven, die die Industriestraße in Richtung B 221 befuhr und angab, ebenfalls Grünlicht gehabt zu haben. Durch den Aufprall zogen sich vier Personen jeweils leichte Verletzungen zu, der Fahrer des Pkw Audi blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg darum, dass Unfallzeugen sich melden. Diese werden gebeten, ihre Beobachtungen zu schildern unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

