POL-HS: Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen
Wegberg-Merbeck (ots)
Aus einem Pkw, dieser parkte an der Hallerstraße, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (21. Dezember) unter anderem eine Brille, einen Schlüssel, eine Tasche, eine Taschenlampe und Werkzeug.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell