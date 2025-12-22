POL-HS: Brand in Container

Heinsberg-Hülhoven (ots) - An der Hülhovener Straße kam es am Sonntag, 21. Dezember, gegen 11.30 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 68-jähriger Mann war mit seiner Lebensgefährtin sowie ihrem Hund auf einem Feldweg spazieren, als ihnen ein unbekannter Mann mit zwei unangeleinten Bordercollies entgegenkam. Als die Hunde sich beschnupperten, schlug der bislang unbekannte Mann mit seinem Gehstock auf den Hund ...

mehr