Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heinsberg-Hülhoven (ots)

An der Hülhovener Straße kam es am Sonntag, 21. Dezember, gegen 11.30 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 68-jähriger Mann war mit seiner Lebensgefährtin sowie ihrem Hund auf einem Feldweg spazieren, als ihnen ein unbekannter Mann mit zwei unangeleinten Bordercollies entgegenkam. Als die Hunde sich beschnupperten, schlug der bislang unbekannte Mann mit seinem Gehstock auf den Hund des 68-Jährigen ein. Als dieser dazwischen ging, um seinen Hund zu schützen, wurde er ebenfalls vom Stock getroffen und stürzte zu Boden. Der unbekannte Hundehalter kniete sich auf den Boden und schlug auf den 68-Jährigen ein. Erst als dessen Lebensgefährtin dazwischen ging, erhob er sich und entfernte sich fußläufig in Richtung Schleiden. Der Unbekannte war etwa 60 bis 65 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte eine Glatze und war etwa 175 Zentimeter groß. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch. Zur Klärung der Tat wird der unbekannte Mann gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Wir suchen aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des flüchtigen Hundehalters geben können. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

