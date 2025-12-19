POL-HS: Wohnwagendiebstahl

Erkelenz (ots) - Am 18. Dezember (Donnerstag) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 16.45 Uhr auf dem Schulring in Fahrtrichtung Krefelder Straße. Im Einmündungsbereich wollte der Mann nach rechts in Richtung Aachener Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 13-Jährigen, der mit seinem Rad die Krefelder Straße ...

