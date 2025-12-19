POL-HS: Wohnwagendiebstahl
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Zwischen Mittwochabend (17. Dezember), 21 Uhr, und Donnerstagmorgen (18. Dezember), 6 Uhr, stahlen unbekannte Täter im Bereich der Straßen Krickelberg / Rurblick einen Wohnwagen der Marke Fendt mit Heinsberger Kennzeichen, der an einem Fahrzeug angekoppelt auf der Straße abgestellt war.
