PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am 18. Dezember (Donnerstag) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 16.45 Uhr auf dem Schulring in Fahrtrichtung Krefelder Straße. Im Einmündungsbereich wollte der Mann nach rechts in Richtung Aachener Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 13-Jährigen, der mit seinem Rad die Krefelder Straße aus Richtung Aachener Straße kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen des Erkelenzers stürzte der Junge auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Unfall zwischen Auto und Radfahrer

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Gegen 16.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Talstraße am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Radler, ein 34 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg, zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er war mit seinem Rennrad auf dem linksseitigen Radweg der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

    Hückelhoven-Baal (ots) - Am Mittwoch (17. Dezember) brachen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in der Wankelstraße den Tankdeckel des Zusatztanks eines Lkw auf und stahlen etwa 350 Liter Dieselkraftstoff. Durch die Beschädigung des Tanks gelangte eine größere Menge an Kraftstoff auf die Fahrbahn, die durch die Feuerwehr gereinigt werden musste. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch auf Gelände eines Autohauses

    Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - In der Robert-Bosch-Straße gelangten zwei unbekannte Personen auf das Gelände eines Autohauses. Dort versuchten sie ersten Ermittlungen zufolge, mit Gewalt ein Zugangstor zu öffnen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (17. Dezember) gegen Mitternacht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren