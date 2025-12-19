Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am 18. Dezember (Donnerstag) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 16.45 Uhr auf dem Schulring in Fahrtrichtung Krefelder Straße. Im Einmündungsbereich wollte der Mann nach rechts in Richtung Aachener Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 13-Jährigen, der mit seinem Rad die Krefelder Straße aus Richtung Aachener Straße kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen des Erkelenzers stürzte der Junge auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

