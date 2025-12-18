PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember) brachen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in der Wankelstraße den Tankdeckel des Zusatztanks eines Lkw auf und stahlen etwa 350 Liter Dieselkraftstoff. Durch die Beschädigung des Tanks gelangte eine größere Menge an Kraftstoff auf die Fahrbahn, die durch die Feuerwehr gereinigt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

