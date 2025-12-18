Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 16. Dezember (Dienstag), 12 Uhr, und dem 17. Dezember (Mittwoch), 09.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein an der Stapper Straße gelegenes Einfamilienhaus. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im beschriebenen Tatzeitraum konnten auf Videoaufzeichnungen drei dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstücksgelände ausgemacht werden.

