Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kartons im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Dienstag (16. Dezember) kam es gegen 19.40 Uhr an der Glückaufstraße im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Feuer. Unbekannte hatten ersten Ermittlungen zufolge Kartons in Brand gesteckt. Bewohner des Hauses löschten die Flammen. Hierbei wurde eine Person durch Rauchgase verletzt. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Die verständigte Feuerwehr lüftete das komplette Gebäude. Kurz zuvor brannten gegen 19 Uhr in der nahegelegenen Carlstraße bereits zwei Mülltonnen. Diese wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und prüft ebenfalls einen möglichen Tatzusammenhang.

