POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Wegberg-Merbeck (ots)
Am vergangenen Freitag (12. Dezember) verschafften sich unbekannte Personen zwischen Mitternacht und 5 Uhr Zugang zu einem Pkw, der auf der Arsbecker Straße abgestellt war. Sie stahlen einen Rucksack mit Geldbörse, der auf dem Beifahrersitz stand.
