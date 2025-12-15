PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg-Merbeck (ots)

Am vergangenen Freitag (12. Dezember) verschafften sich unbekannte Personen zwischen Mitternacht und 5 Uhr Zugang zu einem Pkw, der auf der Arsbecker Straße abgestellt war. Sie stahlen einen Rucksack mit Geldbörse, der auf dem Beifahrersitz stand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

