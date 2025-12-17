Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Haustechniker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (16. Dezember) klopfte es gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Melanchtonstraße an der Wohnungstür einer älteren Frau. Ein bislang Unbekannter gab sich als Mitarbeiter eines Notdienstes für Haustechnik aus und erklärte, dass er im Auftrag der Hausverwaltung Wasserleitungen überprüfen solle. Die Rentnerin ließ den Mann daraufhin in die Wohnung. Sie hielt sich mit dem Täter für etwa 20 Minuten im Bad auf, wo der Unbekannte das Wasser laufen ließ. Als er die Wohnung wieder verließ, bemerkte die Seniorin, dass die Wohnungstür offenstand. Vermutlich hatte sich eine zweite Person unbemerkt Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Später fehlten mehrere Schmuckstücke. Der angebliche Haustechniker war etwa 25 bis 30 Jahre alt und wirkte südländisch. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug ein Oberteil mit Kapuze, die er auch über den Kopf gezogen hatte. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

