Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter schlugen am 16. Dezember (Dienstag) zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr am Bahnhofsparkplatz auf der Beifahrerseite die Scheibe eines Autos ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie allerdings leer aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

