POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Übach-Palenberg-Palenberg (ots)
Unbekannte Täter schlugen am 16. Dezember (Dienstag) zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr am Bahnhofsparkplatz auf der Beifahrerseite die Scheibe eines Autos ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie allerdings leer aus.
