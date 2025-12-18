POL-HS: Einbruch auf Gelände eines Autohauses
Wegberg-Rath-Anhoven (ots)
In der Robert-Bosch-Straße gelangten zwei unbekannte Personen auf das Gelände eines Autohauses. Dort versuchten sie ersten Ermittlungen zufolge, mit Gewalt ein Zugangstor zu öffnen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (17. Dezember) gegen Mitternacht.
