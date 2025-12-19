PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen 16.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Talstraße am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Radler, ein 34 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg, zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er war mit seinem Rennrad auf dem linksseitigen Radweg der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Bockreiterstraße kommend in Fahrtrichtung Carlstraße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich die Talstraße überqueren. Zur selben Zeit fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto in dieselbe Fahrtrichtung und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Talstraße ab. Der Radfahrer musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Vermutlich touchierte er hierbei den Wagen im hinteren linken Bereich. Das Auto, ein schwarzes Fahrzeug mit Aachener Zulassung (AC-), entfernte sich über die Talstraße in unbekannte Richtung und wird nun von der Polizei gesucht. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

    Hückelhoven-Baal (ots) - Am Mittwoch (17. Dezember) brachen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in der Wankelstraße den Tankdeckel des Zusatztanks eines Lkw auf und stahlen etwa 350 Liter Dieselkraftstoff. Durch die Beschädigung des Tanks gelangte eine größere Menge an Kraftstoff auf die Fahrbahn, die durch die Feuerwehr gereinigt werden musste. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch auf Gelände eines Autohauses

    Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - In der Robert-Bosch-Straße gelangten zwei unbekannte Personen auf das Gelände eines Autohauses. Dort versuchten sie ersten Ermittlungen zufolge, mit Gewalt ein Zugangstor zu öffnen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (17. Dezember) gegen Mitternacht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Einbrecher verschafften sich zwischen dem 16. Dezember (Dienstag), 12 Uhr, und dem 17. Dezember (Mittwoch), 09.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein an der Stapper Straße gelegenes Einfamilienhaus. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im beschriebenen Tatzeitraum konnten auf Videoaufzeichnungen drei dunkel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren