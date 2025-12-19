Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen 16.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Talstraße am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Radler, ein 34 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg, zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er war mit seinem Rennrad auf dem linksseitigen Radweg der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Bockreiterstraße kommend in Fahrtrichtung Carlstraße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich die Talstraße überqueren. Zur selben Zeit fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto in dieselbe Fahrtrichtung und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Talstraße ab. Der Radfahrer musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Vermutlich touchierte er hierbei den Wagen im hinteren linken Bereich. Das Auto, ein schwarzes Fahrzeug mit Aachener Zulassung (AC-), entfernte sich über die Talstraße in unbekannte Richtung und wird nun von der Polizei gesucht. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

