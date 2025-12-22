PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 77-Jährige schwer verletzt

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Freitag, 19. Dezember, gegen 9.30 Uhr, ereignete sich auf der Lauerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Frau aus Erkelenz schwer verletzt wurde. Eine 91-jährige Frau, die ebenfalls in Erkelenz wohnt, bog mit ihrem Pkw Mazda von der Straße Weidbruchsweg nach rechts auf die Lauerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 77-jährigen Fußgängerin, die den Weidbruchsweg überquerte. Durch den Aufprall zog sich die Seniorin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Die Ermittlungen zu den Gründen für den Unfall wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

