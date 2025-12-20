Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 20.12.2025

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Houverath - Verkehrsunfall mit getöteter Person

Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 01.55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Unfall auf der L 227 gemeldet. Ein Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verstarb wenig später im Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Zur Zeit ist die Landstraße zwischen In Houverath und Kreisverkehr K 29 gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell