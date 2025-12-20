POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 20.12.2025
Heinsberg (ots)
Verkehrsunfälle
Erkelenz - Houverath - Verkehrsunfall mit getöteter Person
Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 01.55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Unfall auf der L 227 gemeldet. Ein Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verstarb wenig später im Krankenhaus.
Die Unfallaufnahme dauert noch an. Zur Zeit ist die Landstraße zwischen In Houverath und Kreisverkehr K 29 gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell