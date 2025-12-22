POL-HS: Schaufensterscheibe eingeschlagen
Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)
Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 19. Dezember (Freitag), 21.15 Uhr und dem 20. Dezember (Samstag), 5.40 Uhr, die Glasscheibe einer Nettofiliale an der Heerlener Straße.
