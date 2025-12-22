POL-HS: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Übach-Palenberg-Übach (ots) - In einem Container an der Daimer Straße/ Jülicher Straße wurde gegen 11.50 Uhr am Samstag, 20. Dezember, durch unbekannte Personen Abfall entzündet. Durch das Feuer wurde der Container leicht beschädigt. Die Ermittlungen dazu, wer den Brand verursacht hat, wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

