Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 19. Dezember (Freitag), 21.15 Uhr und dem 20. Dezember (Samstag), 5.40 Uhr, die Glasscheibe einer Nettofiliale an der Heerlener Straße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

