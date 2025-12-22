Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Erkelenz: Bernhard-Hahn-Straße (BTM & Alkohol) - Geilenkirchen-Niederheid: Von-Humbold-Straße (BTM) - Waldfeucht: Brabanter Straße (Alkohol) - Wassenberg: Brühlstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Zwei Führerscheine stellten die Beamten sicher.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Selfkant-Saeffelen: Selfkantstraße - Übach-Palenberg-Scherpenseel: Heerlener Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

- Waldfeucht-Haaren: Am Heidchen

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaß. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

