POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Erkelenz: Bernhard-Hahn-Straße (BTM & Alkohol) - Geilenkirchen-Niederheid: Von-Humbold-Straße (BTM) - Waldfeucht: Brabanter Straße (Alkohol) - Wassenberg: Brühlstraße (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Zwei Führerscheine stellten die Beamten sicher.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Selfkant-Saeffelen: Selfkantstraße - Übach-Palenberg-Scherpenseel: Heerlener Straße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei einer Kontrolle konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in
- Waldfeucht-Haaren: Am Heidchen
eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaß. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.
