POL-HS: Feuerwerkskörper entwendet
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Von einem Firmengelände an der Daimlerstraße wurden zwischen dem 20. Dezember (Samstag), 19.30 Uhr, und dem 22. Dezember (Montag), 7.15 Uhr, diverse Feuerwerkskörper entwendet. Die Täter brachen ein Schloss sowie einen Container auf, um an ihr Diebesgut zu gelangen.
