Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendengelder an Schatzsucher übergeben

Wassenberg (ots)

In der Adventszeit haben wir gemeinsam Spenden für trauernde Kinder und Jugendliche gesammelt: In unserem Hauptgebäude in Heinsberg steht ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Daran hingen erstmalig goldene Sterne, die symbolisch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Heinsberg gegen eine Spende erworben werden konnten.

Der Erlös der Aktion wird vollständig an die "Schatzsucher" in Wassenberg gespendet, ein Projekt des Ambulanten Hospizdienstes Regenbogen e.V. Kriminalrat Stephan Rüller hat heute den Spendenscheck an Edith Jankowski, Paul Hardt und Gabriele Beyer übergeben: "Die Schatzsucher leisten wertvolle Arbeit, indem sie jungen Menschen in belastenden Lebenssituationen Halt, Orientierung und einen geschützten Raum für ihre Trauer bieten. Mit unserer Spende soll diese wichtige Arbeit unterstützt und den betroffenen Kindern und Jugendlichen langfristige Hilfe ermöglicht werden."

Auch Polizeidirektorin Stefanie Palapanidis, Abteilungsleiterin der KPB Heinsberg, fand einfühlsame Worte: "Unsere tägliche Arbeit konfrontiert uns immer wieder mit schweren Schicksalen. Umso wichtiger ist es uns, nicht wegzusehen, sondern Mitgefühl zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Mit dieser Spende möchten wir trauernden Kindern und Jugendlichen helfen, ihnen Hoffnung schenken in einer Lebensphase, in der Halt, Verständnis und Begleitung besonders wichtig sind."

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Spendenaktion beteiligt und damit ein Zeichen von Mitmenschlichkeit gesetzt haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

