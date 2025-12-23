PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung durch Knallkörper gesucht

Wegberg-Beeck (ots)

Am Montag, 22. Dezember, wurde ein 12-jähriger Junge durch Silvesterböller verletzt, die ihm eine bislang unbekannte Person in die Jackentasche gesteckt hat. Er hatte sich seinen Angaben zufolge gegen 14 Uhr gemeinsam mit einem Freund an einer Brücke an der Holtumer Straße aufgehalten, als sich ihnen eine unbekannte Person von hinten näherte und jeweils einen Böller in die Jackentasche steckte. Sein 13-jähriger Freund schaffte es, den Knallkörper aus der Tasche zu holen, bevor er explodierte. Dem 12-Jährigen gelang dies nicht rechtzeitig. Er erlitt Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort verarztet werden. Der Täter entkam unerkannt. Er war mit einem schwarzen Pullover bekleidet, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte und mit einer schwarzen Jogginghose. Zudem trug er schwarze Sneaker und eine dunkle Sonnenbrille. Er war etwa 18 bis 19 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Wer hat zur entsprechenden Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

