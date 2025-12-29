POL-HS: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

Erkelenz-Granterath (ots) - Eine 34-jährige Frau aus Erkelenz fuhr mit ihrem Pkw Renault am Freitag, 26. Dezember, gegen 18 Uhr auf der K 32 aus Richtung Hetzerath kommend in Richtung Heerstraße. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden ...

