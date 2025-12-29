POL-HS: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr
Heinsberg-Karken (ots)
Indem sie eine Glasscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Personen am 27. Dezember (Samstag), gegen 4.45 Uhr, in das Gerätehaus einer Feuerwache an der Roermonder Straße ein. Sie entwendeten unter anderem einen Helm, eine Axt, einen Spalthammer sowie einen Bolzenschneider.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell