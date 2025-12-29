PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

Heinsberg-Karken (ots)

Indem sie eine Glasscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Personen am 27. Dezember (Samstag), gegen 4.45 Uhr, in das Gerätehaus einer Feuerwache an der Roermonder Straße ein. Sie entwendeten unter anderem einen Helm, eine Axt, einen Spalthammer sowie einen Bolzenschneider.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 8. Dezember (Montag) und dem 24. Dezember (Mittwoch) Zutritt zu einer Wohnung an der Ostpromenade und entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Mit Baum kollidiert

    Erkelenz-Granterath (ots) - Eine 34-jährige Frau aus Erkelenz fuhr mit ihrem Pkw Renault am Freitag, 26. Dezember, gegen 18 Uhr auf der K 32 aus Richtung Hetzerath kommend in Richtung Heerstraße. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:16

    POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Wegberg-Tüschenbroich (ots) - Gegen 9 Uhr ereignete sich am Dienstag, 23. Dezember, auf der Straße Zur Bockenmühle (L 364) ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan die L 364 in Richtung Tüchenbroicher Mühle und überholte dabei einen vorausfahrenden Lkw. Während des Überholvorgangs kam es nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren