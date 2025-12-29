PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Gewässerverunreinigung gesucht

Erkelenz-Geneiken (ots)

Unbekannte Personen haben eine nicht unerhebliche Menge an Styroporkügelchen in einem Zufluss der Schwalm an der Dyker Straße entsorgt. Festgestellt wurde die Verunreinigung am Samstag, 27. Dezember, gegen 13.50 Uhr. Die Feuerwehr säuberte das Gewässer und entfernte die Kügelchen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

