Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 28. Dezember, wurden an der Straße Rurbrücke insgesamt sechs Fahrzeuge dadurch beschädigt, dass jemand die Reifen zerstach. Auch an der Straße Spreeweg wurde ein Fahrzeug auf diese Weise und im selben Zeitraum beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

