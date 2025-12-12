Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll und Polizei führen Sonderprüfung in Krefeld durch - Kontrollen in Barbershops, Kiosken, Cafés und Shishabars - 4 Festnahmen

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld und die Polizei haben am 11. Dezember 2025 am Nachmittag und Abend umfangreiche Prüfungen in über 50 Objekten im Stadtgebiet Krefeld durchgeführt. Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen der bundesweiten Sonderprüfungsaktion zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung und dienten zugleich der Gewinnung von Hinweisen zu möglichen Strukturen der Clankriminalität.

Der lokale Schwerpunkt lag auf besonders risikobehaftete Branchen. In Krefeld wurden vor allem Barbershops, Kioske, Cafés und Shishabars kontrolliert. Die Prüfteams führten Personenbefragungen, Identitätsfeststellungen und Prüfungen von Beschäftigungsverhältnissen durch.

Unterstützt wurde die FKS und die Polizei u.a. vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Krefeld. Insgesamt waren rund 140 Kontrollkräfte im Einsatz.

Nach jetzigem Stand wurden vier Personen wegen illegalen Aufenthalts sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidium Krefeld. Darüber hinaus wurden insgesamt 21 Beanstandungen bzw. Auffälligkeiten durch Polizei und FKS festgestellt. In zwölf Fällen ergeben sich für die FKS weitergehende Prüfbedarfe. In neun weiteren Fällen wird derzeit die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch den Zoll eingeleitet.

"Mit diesen Schwerpunktkontrollen setzen wir ein klares Zeichen: Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung werden nicht toleriert", sagte Stefan Thoeren, Pressesprecher des Hauptzollamts Krefeld. "Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt hat dazu beigetragen, die Prüfungen effektiv und sicher durchzuführen. Unser Ziel ist ein fairer Arbeitsmarkt, auf dem sich alle an die geltenden Regeln halten." Die Auswertung der Kontrollergebnisse dauert an. Festgestellte Verstöße werden an die zuständigen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell