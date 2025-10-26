Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und des Hauptzollamts Krefeld Zoll Krefeld durchsucht Gastronomiebetrieb in Brüggen - Ermittlungen wegen Schwarzarbeit dauern an

Krefeld (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld hat Freitagabend im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld strafprozessuale Durchsuchungsmaßnahmen in einem Gastronomiebetrieb in Brüggen durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts von Straftaten im Zusammenhang mit Schwarzarbeit wurden die Geschäftsräume des Betriebs sowie weitere, mit dem Unternehmen in Verbindung stehende Objekte durchsucht. Zeitgleich fanden auch an anderen Orten entsprechende Maßnahmen statt. Vor Ort wurden mehrere Personen zur Sache befragt. Darüber hinaus wurden durch IT-Forensiker des Zolls digitale Daten gesichert, um mögliche Beweismittel für die weiteren Ermittlungen zu gewinnen. Ziel der Maßnahmen war es, Beweismaterial zu sichern und den Sachverhalt umfassend aufzuklären. Zudem wurde eine Pistole vermutlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs als Zufallsfunde im Keller sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können derzeit keine weiteren Auskünfte zu den Ermittlungen erteilt werden.

