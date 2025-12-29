PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Kempen: Brehmer Straße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphofweg (Alkohol)
   - Hückelhoven-Millich: Gronewaldstraße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Ratheim: L 117 (Alkohol)
   - Wassenberg: L 117 (BTM)
   - Wegberg-Dahlheim: Waldweg (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Geilenkirchen: Berliner Ring

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Kupferfallrohre abmontiert und entwendet

    Kreis Heinsberg (ots) - Zwischen dem 26. Dezember (Freitag) und dem 28. Dezember (Sonntag) wurden Diebstähle von Kupferfallrohren an insgesamt fünf Gebäuden gemeldet. Die Taten wurden in - Heinsberg auf der Danziger Straße, - Heinsberg auf der Straße Kirchberg, - Heinsberg-Oberbruch auf der Straße Am Birnbaum - Waldfeucht-Obspringen auf der Engerstraße sowie in - in Gangelt-Hastenrath auf der Endener Straße ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Trickdiebstahl / Zeugen gesucht

    Hückelhoven (ots) - Am Sonntag, 28. Dezember, klingelten gegen 14 Uhr zwei Männer an der der Tür einer Seniorin an der Bauerstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt aus. Sie bat die Männer einzutreten. Nach kurzer Unterhaltung gaben beide an, rauchen zu wollen und verließen die Wohnung wieder. Die alte Dame musste feststellen, dass sie Schmuck entwendet hatten. Daraufhin erstattete sie Anzeige. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Nach Ladendiebstahl gestellt

    Hückelhoven (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Hückelhoven entwendete am 24. Dezember (Mittwoch), gegen 11.40 Uhr, mehrere Kleidungsstücke aus einem Sportgeschäft an der Straße Am Landabsatz. Anschließend flüchtete er fußläufig. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Täter in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde an das Geschäft zurückgegeben. Gegen den Hückelhovener fertigten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren