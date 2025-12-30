PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geflüchtet nach Verkehrsunfall

Wassenberg-Ophoven (ots)

Am Montag, 29. Dezember, kam es gegen 13.55 Uhr, auf der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einer verletzten Person. Der Fahrer eines weißen Audi A4 überholte mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Fahrzeug im Kurvenbereich der Kreisstraße und verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Zwei Insassen des Pkw flüchteten daraufhin unverzüglich fußläufig von der Unfallstelle. Im Fahrzeug blieb eine 28-jährige Frau aus Heinsberg zurück, die sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und sicherte Spuren. Die junge Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits in Heinsberg aufgefallen war. Der Fahrer war vom Lago aus unter anderem durch Kirchhoven und Lieck unterwegs, bevor es zum Unfall kam. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen sowie Personen, die Angaben zur Fahrweise des Pkw sowie zur Identität des Fahrers machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Wenn Sie möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

