POL-HS: Pkw Mercedes entwendet

Hückelhoven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Jülicher Straße wurde am Montag (29. Dezember), gegen 18.50 Uhr, ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Er war auf dem Gehweg der Landstraße unterwegs, als der Fahrer eines VW Geländewagens von einem Werkstattgelände auf die Fahrbahn auffahren wollte. Er übersah nach ersten Erkenntnissen den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde ...

