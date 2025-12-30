POL-HS: Pkw Mercedes entwendet
Gangelt-Stahe (ots)
Ein silberner Pkw Mercedes wurde am Montag, 29. Dezember, gegen 2.50 Uhr, aus einer verschlossenen Garage an der Bundesstraße entwendet. Offenbar hebelten die unbekannten Täter das Garagentor auf und stahlen das Fahrzeug, welches zur Tatzeit nicht fahrbereit war.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell