Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Silvester Raketen in Richtung von Personen gezündet

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch, 31. Dezember, gegen 19.40 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin der Straße Am Steinacker, wie zwei Jugendliche an der Einmündung der Straße Amboßweg Raketen in Richtung von zwei Fahrradfahrern abfeuerten. Diese wurden nicht getroffen. Die Frau sprach die Jugendlichen an, woraufhin diese auch in ihre Richtung eine Rakete zündeten. Sie begab sich zurück in ihr Haus und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und ermitteln nun nach den bislang unbekannten Jugendlichen. Diese waren zwischen 160 und 170 Zentimeter groß und männlich. Beide wirkten noch sehr jung. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

