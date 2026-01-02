PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw prallt gegen Baum

Geilenkirchen-Waurichen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 27 wurde am 31. Dezember (Mittwoch), gegen 18 Uhr, ein 31-jähriger Mann aus Geilenkirchen schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw in Richtung Waurichen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum, wodurch der Geilenkirchener sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

