PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 5. Januar:

B51, Trier; B50, Oberweis; B257, Niederstedem; A60, Prüm

Dienstag, 6. Januar:

A64, Pallien; K133, Konz

Mittwoch, 7. Januar:

B51, Bitburg; B51, Stadtkyll

Donnerstag, 8. Januar:

B51, Idesheim; B51, Meckel; B50, Kommen; L151, Longuich

Freitag, 9. Januar:

A602, Ruwer-Paulin; B50, Longkamp; B41, Idar-Oberstein

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 15:22

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 5. Januar: B51, Trier; B50, Oberweis; B 257, Niederstedem; A 60, prüm Dienstag, 6. Januar: K 133, Konz; A 64, Pallien Mittwoch, 7. Januar: A 60; B 51, Bitburg; B 51, Stadtkyll Donnerstag, 8. Januar: B 51, Idesheim; B 51, Meckel; B50, Kommen; L 151, Longuich ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:49

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 1. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. Dezember: L28, Neunkirchen; A1, Dorf; B51, Trier Dienstag, 30. Dezember: A64, Pfalzel; Wittlich Freitag, 2. Januar: L47, Wehlen; B49, Wittlich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:44

    POL-PPTR: Korrektur zum Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch

    Wasserliesch (ots) - Bei den beiden Pressemeldungen "Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch" von 19. Dezember, 11:01 Uhr, auf dem Kanal des Polizeipräsidiums Trier (https://s.rlp.de/eVsGMRa) und von 18. Dezember, 21:32 Uhr, auf dem Kanal der Polizeidirektion Trier (https://s.rlp.de/FuYvKLT) handelt es sich um denselben Sachverhalt. Hier kam es lediglich zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren