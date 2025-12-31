POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 5. Januar:
B51, Trier; B50, Oberweis; B257, Niederstedem; A60, Prüm
Dienstag, 6. Januar:
A64, Pallien; K133, Konz
Mittwoch, 7. Januar:
B51, Bitburg; B51, Stadtkyll
Donnerstag, 8. Januar:
B51, Idesheim; B51, Meckel; B50, Kommen; L151, Longuich
Freitag, 9. Januar:
A602, Ruwer-Paulin; B50, Longkamp; B41, Idar-Oberstein
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
