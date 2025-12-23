PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 1. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 29. Dezember:

L28, Neunkirchen; A1, Dorf; B51, Trier

Dienstag, 30. Dezember:

A64, Pfalzel; Wittlich

Freitag, 2. Januar:

L47, Wehlen; B49, Wittlich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

