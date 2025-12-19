PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus Autos in Tiefgaragen

Trier (ots)

Zwischen Dienstag, 16. Dezember, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 17. Dezember, 7:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem blauen Audi in einer Tiefgarage in der Gerberstraße. Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände.

In derselben Nacht gingen unbekannte Täter auch einen blauen Audi in einer Tiefgarage in der Gilbertstraße an. In diesem Fall wurde das Auto durchsucht aber scheinbar nichts gestohlen.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

