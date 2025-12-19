PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zerf (ots)

Heute Morgen, gegen 6:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B268 bei Zerf in Höhe der Ortseinfahrt Oberzerf.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 49-Jähriger Autofahrer, der auf die B268 auffuhr, mit einem auf der Bundestraße fahrenden Leichtkraftrad. Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die B268 ist für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren