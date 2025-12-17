POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 52. Kalenderwoche

Trier (ots) - Zwischen Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 15. Dezember, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem weißen Opel Karl in der Schweringstraße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus dem Handschuhfach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

