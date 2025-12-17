PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 52. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 52. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 22. Dezember:

A64, Pallien; Bitburg; B51, Masholder; B51, Trier

Dienstag, 23. Dezember:

B51, Konz; A1, Dorf; B49, Wittlich; Wittlich-Wengerohr

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

