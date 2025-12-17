POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 52. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 52. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 22. Dezember:
A64, Pallien; Bitburg; B51, Masholder; B51, Trier
Dienstag, 23. Dezember:
B51, Konz; A1, Dorf; B49, Wittlich; Wittlich-Wengerohr
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell