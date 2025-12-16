Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus weißem Opel

Trier (ots)

Zwischen Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 15. Dezember, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem weißen Opel Karl in der Schweringstraße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus dem Handschuhfach.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell