Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Diebstähle aus Autos in Trier

Trier (ots)

Ende letzter Woche gab es im Trierer Stadtgebiet drei Fälle von Diebstählen aus geparkten Autos.

Am Freitag, 12. Dezember, gegen 4:15 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem schwarzen BMW 7er in der Parkstraße in Trier-Nord. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Am Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

In der folgenden Nacht, Freitag auf Samstag, zerstörten unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe von Autos in der Gneisenaustraße und der Predigerstraße. Dabei wurde in einem Fall Bargeld gestohlen. Bei dem Auto in der Gneisenaustraße handelte es sich um einen schwarzen VW Golf, in der Predigerstraße um einen grauen Opel Insignia. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

