PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Diebstähle aus Autos in Trier

Trier (ots)

Ende letzter Woche gab es im Trierer Stadtgebiet drei Fälle von Diebstählen aus geparkten Autos.

Am Freitag, 12. Dezember, gegen 4:15 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem schwarzen BMW 7er in der Parkstraße in Trier-Nord. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Am Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

In der folgenden Nacht, Freitag auf Samstag, zerstörten unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe von Autos in der Gneisenaustraße und der Predigerstraße. Dabei wurde in einem Fall Bargeld gestohlen. Bei dem Auto in der Gneisenaustraße handelte es sich um einen schwarzen VW Golf, in der Predigerstraße um einen grauen Opel Insignia. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:59

    POL-PPTR: Einbruch in Pkw

    Trier (ots) - In der Nacht zum 12. Dezember, zwischen 18 Uhr und 05:30 Uhr, wurde in Trier, in der Seniastraße in einen Pkw der Marke BMW eingebrochen. Der PKW war zum Zeitpunkt der Tat nicht verschlossen. Der Fahrzeugraum wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Abschließend wurde ein hoher zweistelliger Geldbetrag aus dem Pkw entwendet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:44

    POL-PPTR: Laser-Blendversuche auf landende Militärjets

    Spangdahlem (ots) - Seit Dienstag, dem 2. Dezember, wurden wiederholt Flugzeuge, die sich im Landeanflug auf die Airbase Spangdahlem befanden, Ziel von Blendversuchen mit Lasern. In insgesamt drei Fällen ermittelt nun die Kripo Trier wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. In allen Fällen befanden sich F16-Piloten wenige Kilometer vor der Airbase im Landeanflug, als bislang Unbekannte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren