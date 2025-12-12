PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Laser-Blendversuche auf landende Militärjets

Spangdahlem (ots)

Seit Dienstag, dem 2. Dezember, wurden wiederholt Flugzeuge, die sich im Landeanflug auf die Airbase Spangdahlem befanden, Ziel von Blendversuchen mit Lasern.

In insgesamt drei Fällen ermittelt nun die Kripo Trier wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. In allen Fällen befanden sich F16-Piloten wenige Kilometer vor der Airbase im Landeanflug, als bislang Unbekannte die Flugzeuge mit einem blauen Laserstrahl anvisierten. Am Dienstagabend dem 2. Dezember wurden zwei landende Maschinen Ziel des Laserstrahls. Am Dienstag dem 9. Dezember nahm ein weiterer F16-Pilot die Blendversuche wahr. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 20 und 20:30 Uhr. In allen bekannten Fällen konnten die Piloten unbeschadet landen. Solche Laser-Attacken können zu starken Beeinträchtigungen, vorrübergehenden Sehstörungen oder Verletzungen der Augen beim Piloten führen und bergen daher ein hohes Gefährdungspotential. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter 0651/983 43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:04

    POL-PPTR: Brand in der Straße Schmausemühle

    Morbach (ots) - Am Mittwochabend, 10. Dezember, gegen 22:30 Uhr, wurde Feuerwehr und Polizei ein Brand in der Straße Schmausemühle in Morbach gemeldet. Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte ein Anwohner das Feuer durch fahrlässiges Handeln verursacht. In der Werkstatt, in der das Feuer ausbrach, entstand ein Sachschaden in hohem fünfstelligen Wert. Das eigene angrenzende Wohnhaus wurde nach aktuellen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:22

    POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt in Idar-Oberstein - Kripo sucht Zeugen

    Idar-Oberstein (ots) - Am Montagabend, dem 8. Dezember, gegen 18 Uhr verletzten bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Idar-Obersteiner Layenstraße durch einen Messerangriff schwer und einen 20-Jährigen durch Schläge mit einem Schlagstock leicht. Die Ermittlungen der Kripo Idar-Oberstein ergaben, dass der Geschädigte sich gemeinsam mit einem Begleiter ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:17

    POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Grimburg

    Trier (ots) - Am Freitag, den 6. Dezember, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 23:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in Grimburg, in der Straße "Zum Kim", ein. Zum Zeitpunkt des Einbruches waren die Anwohner nicht zu Hause. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein bodentiefes Fenster Zutritt zum Anwesen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert. Wer hat zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren