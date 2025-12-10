PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Grimburg

Trier (ots)

Am Freitag, den 6. Dezember, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 23:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in Grimburg, in der Straße "Zum Kim", ein.

Zum Zeitpunkt des Einbruches waren die Anwohner nicht zu Hause. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein bodentiefes Fenster Zutritt zum Anwesen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Wer hat zur oben genannten Zeit auffällige Feststellungen in Grimburg getätigt? Zeugenangaben werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:57

    POL-PPTR: Drei brennende Autos in Konz

    Konz (ots) - Am Montag, den 8. Dezember, gegen 17:20 Uhr brannten drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Konz auf dem ehemaligen Rewe-Parkplatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht einer Brandstiftung an einem der Pkw, worauf die anderen Fahrzeuge in Brand gerieten. Zwei Fahrzeuge standen hierbei in Vollbrand. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:09

    POL-PPTR: POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 51. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 51. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 15. Dezember: L54, Wengerohr; B51, Bitburg; B51, Masholder; B418, Edingen; Klausen Dienstag, 16. Dezember: B419, Oberbillig; L151, Mertesdorf; B51, Konz; B51, Welschbillig; L48, Thörnich; Kasel Mittwoch, 17. Dezember: A602, Ruwer-Paulin; A1, Schweich; B51, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren