Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Grimburg

Trier (ots)

Am Freitag, den 6. Dezember, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 23:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in Grimburg, in der Straße "Zum Kim", ein.

Zum Zeitpunkt des Einbruches waren die Anwohner nicht zu Hause. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein bodentiefes Fenster Zutritt zum Anwesen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Wer hat zur oben genannten Zeit auffällige Feststellungen in Grimburg getätigt? Zeugenangaben werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell