POL-PPTR: Drei brennende Autos in Konz

Konz (ots)

Am Montag, den 8. Dezember, gegen 17:20 Uhr brannten drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Konz auf dem ehemaligen Rewe-Parkplatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht einer Brandstiftung an einem der Pkw, worauf die anderen Fahrzeuge in Brand gerieten. Zwei Fahrzeuge standen hierbei in Vollbrand. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Wert.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/Personen bitte an die Polizeiinspektion Saarburg 06581 9155-0 oder direkt an die Kriminalpolizei Trier 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

