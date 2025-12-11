Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand in der Straße Schmausemühle

Morbach (ots)

Am Mittwochabend, 10. Dezember, gegen 22:30 Uhr, wurde Feuerwehr und Polizei ein Brand in der Straße Schmausemühle in Morbach gemeldet. Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte ein Anwohner das Feuer durch fahrlässiges Handeln verursacht.

In der Werkstatt, in der das Feuer ausbrach, entstand ein Sachschaden in hohem fünfstelligen Wert. Das eigene angrenzende Wohnhaus wurde nach aktuellen Erkenntnissen nicht beschädigt. Der mutmaßliche Verursacher, ein Jugendlicher, erlitt durch das Feuer leichte Brandverletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Polizei Morbach, der Freiwilligen Feuerwehr Morbach sowie das DRK.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell