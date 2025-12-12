PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei warnt vor aktueller Love-Scamming-Betrugsmasche - Schlagersänger sucht Liebe und jede Menge Geld

Trier (ots)

Jüngst wurde bei der Polizeiinspektion Daun ein Betrugsfall von Love Scamming bekannt, in dem eine 36-jährige Frau aus der Schneifel von dem angeblichen Management eines bekannten deutschen Schlagersängers und Moderators via Facebook-Messenger angeschrieben wurde.

Seitens des Managements des charmanten Schlagersängers wurde ein unvergessliches Treffen versprochen. Handynummern wurden ausgetauscht und der Herzensbrecher beteuerte der Frau per Messenger, sie sei die Liebe seines Lebens.

Die Frau überwies in der Folge einen fünfstelligen Betrag, damit ihre große Liebe mit einem Privatjet für ein gemeinsames Zusammentreffen eingeflogen werden könne. Weitere Zahlungen in vergleichbarer Höhe waren geplant. Zwischenzeitlich zweifelten Bekannte der Geschädigten an der großen Liebe und erstatteten Strafanzeige wegen Betruges.

Der unglückliche Verdacht bestätigte sich, hinter der vermeintlich großen Liebe steckte ein fieser Betrug. Und um den Beziehungsstatus des Schlagerstars, dessen Identität missbraucht wurde, ranken sich in der Klatschpresse weiter die Gerüchte. Nur eines ist klar: Er war nicht bei Facebook auf der Suche nach der Einen.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Wittlich übernommen und dauern an.

Immer häufiger nutzen Betrüger die Identitäten nichtsahnender Prominenter für ihre sogenannten Love Scams. Von diesen Personen gibt es im Netz unzählige Infos, Fotos und Videos, die die Scammer dafür nutzen, möglichst realistische Fake-Profile zu erstellen. Die ständig besser werdende Qualität von KI-Fotos und -Videos führt zusätzlich dazu, dass die Täuschungen zunehmend schwieriger zu erkennen sind.

Ist mein Chat-Partner ein Scammer? Hierauf können Sie achten:

   -	Nutzen Sie die Google-Bildersuche: Finden sich das Profilfoto 
oder weitere Bilder bereits an anderen Stellen im Netz? Auch 
Foto-Strecken, auf denen sich Posen und Kleidung ähneln, können 
auffällig sein.
   -	Geben Sie den Namen ihres vermeintlichen Partners mit dem Zusatz
"scam" bei einer Suchmaschine ein. So können Sie prüfen, ob es 
bereits bekannte Betrugsfälle mit dieser Identität gibt. Das gilt vor
allem für vermeintliche Prominente.
   -	Hinterfragen Sie die Nachrichten, die Sie erhalten: Werden Sie 
von Anfang an mit Komplimenten und Liebeserklärungen überhäuft? Das 
sogenannte "Love Bombing" kann ein Hinweis auf einen Betrug sein. 
Auch viele tragische Schicksalsschläge im Leben Ihres Chatpartners 
oder ihrer Chatpartnerin können Warnzeichen sein.
   -	Fragen Sie sich, ob das Szenario realistisch ist: Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass ein Promi, den Sie noch nie getroffen haben, 
Sie online kontaktiert.

So schützen Sie sich außerdem:

   -	Überweisen Sie niemals Geld an Online-Bekanntschaften, die sie 
nicht persönlich getroffen haben.
   -	Achtung: Auch Ausweise und andere Dokumente können gefälscht 
sein! Selbst im Videochat können Betrüger Sie mithilfe von KI 
und/oder abgefilmten Sequenzen täuschen.
   -	Sprechen Sie frühzeitig mit Angehörigen oder Freunden über Ihre 
neue Online-Bekanntschaft: Ein Unbeteiligter kann möglicherweise 
Warnsignale erkennen, die Sie selbst nicht bemerkt haben.

Es ist zu spät und Sie haben bereits Geld überwiesen? Erstatten Sie sofort eine Strafanzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps zum Thema Scamming finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:59

    POL-PPTR: Einbruch in Pkw

    Trier (ots) - In der Nacht zum 12. Dezember, zwischen 18 Uhr und 05:30 Uhr, wurde in Trier, in der Seniastraße in einen Pkw der Marke BMW eingebrochen. Der PKW war zum Zeitpunkt der Tat nicht verschlossen. Der Fahrzeugraum wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Abschließend wurde ein hoher zweistelliger Geldbetrag aus dem Pkw entwendet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:44

    POL-PPTR: Laser-Blendversuche auf landende Militärjets

    Spangdahlem (ots) - Seit Dienstag, dem 2. Dezember, wurden wiederholt Flugzeuge, die sich im Landeanflug auf die Airbase Spangdahlem befanden, Ziel von Blendversuchen mit Lasern. In insgesamt drei Fällen ermittelt nun die Kripo Trier wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. In allen Fällen befanden sich F16-Piloten wenige Kilometer vor der Airbase im Landeanflug, als bislang Unbekannte die ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:04

    POL-PPTR: Brand in der Straße Schmausemühle

    Morbach (ots) - Am Mittwochabend, 10. Dezember, gegen 22:30 Uhr, wurde Feuerwehr und Polizei ein Brand in der Straße Schmausemühle in Morbach gemeldet. Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte ein Anwohner das Feuer durch fahrlässiges Handeln verursacht. In der Werkstatt, in der das Feuer ausbrach, entstand ein Sachschaden in hohem fünfstelligen Wert. Das eigene angrenzende Wohnhaus wurde nach aktuellen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren