Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Immer wieder Graffiti - Zeugen nach erneuter Tat gesucht

Artern (ots)

Seit Wochen beschäftigt vermutlich ein Täter die Polizei in Artern und Bad Frankenhausen mit einer Vielzahl an Straftaten. Regelmäßig kommt es zum Aufsprühen politischer Inhalte an Hausfassaden in den genannten Städten. So auch in der Zeit von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 06 Uhr in der Straße der Jugend. Hierbei einstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Sprayer verwendet für gewöhnlich die Grafik mit dem Inhalt "Nazis Töten".

Bereits am 26. Juni konnte der Täter gegen 23 Uhr bei einer Tat von Personen beobachtet werden, die sich am Geschwister-Scholl-Platz aufhielten und Fassaden besprühte. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass es sich bei dem Täter um eine etwa 180cm große, dunkel gekleidete, maskierte, korpulente Person handelt. Weiter gab der Zeuge an, dass sich in der Nähe drei junge Frauen oder Jugendliche aufgehalten haben, welche vermutlich die Tat beobachtet haben. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen Str. der Jugend: 0184555

Aktenzeichen Geschw.-Scholl-Platz: 0165477

